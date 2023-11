Acontece nesta quinta-feira (30/11), o 1° Fórum de Nanismo de Minas Gerais com o tema "Explorando o universo da Acondroplasia". O evento reunirá, no restaurante Coco Bambu - Minas Shopping, pacientes, familiares e profissionais de saúde para discutir os desafios enfrentados por aqueles com nanismo/acondroplasia.

Sob a mediação do ortopedista Wagner Nogueira, especialista no tema, e com a presença de geneticistas e pediatras, o evento visa dar visibilidade a estes pacientes e criar uma rede de apoio, promovendo a compreensão e abordagem integral do nanismo em diversas áreas. Segundo Eduardo Horta, responsável pelo Marketing da Associação organizadora, Atópicos Brasil, a ideia é criar uma viagem no universo dessa forma mais comum de nanismo.

"É preciso explorar esse universo que ainda nos apresenta não inclusivo. Hoje já contamos com empresas capazes de tornar o dia a dia de todos mais inclusivo, de oferecer modernas terapias para a qualidade de vida", afirma o presidente e fundador na organização Atópicos Brasil, Mário Celso Lamas Cavaca.

Serviço:

1° Fórum de Nanismo de Minas Gerais

Onde: Minas Shopping, Av. Cristiano Machado, 4000 - União, Belo Horizonte

Quando: 30 de novembro

Mias informações: https://atopicosbrasil.org.br/1-forum-acondroplasia/