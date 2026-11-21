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COPA SUL-AMERICANA
Galo perde para o Boca e amarga quarto vice ‘de peso’ em três anos
Galo perdeu para o Boca Juniors e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana pela segunda vez seguida
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RC
Rafael Cyrne
21/11/2026 21:40
- atualizado 21/11/2026 22:03
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