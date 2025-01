‘Xandão’ lacrou nas redes sociais nos últimos dois anos

Se “Xandão” fosse uma marca de uma empresa seu valor de mercado certamente teria disparado nos últimos dois anos tamanha visibilidade nas redes sociais e engajamento de fazer inveja a muitas companhias. Com auxílio de ferramentas de monitoramento de mídias sociais que usam inteligência artificial para interpretar e analisar conversas online, o PlatôBR fez um levantamento das publicações, em 2023 e 2024, que mencionaram Xandão.

O apelido, originalmente usado por bolsonaristas de forma pejorativa para se referir ao ministro Alexandre de Moraes (STF), ganhou mundo, virou a marca pessoal do ministro e, como destacou o presidente Lula em evento no Planalto na última quarta-feira, ele nunca conseguirá se livrar dela.

A marca “Xandão” explodiu em 2023. No ano, foram mais de 67 mil menções, um aumento de 1.569% em relação às cerca de 4 mil citações registradas em 2022. É como se em todos os dias do ano fossem registradas uma média de 183 menções ao termo. Para se ter ideia do aumento da exposição, em 2022, essa média diária foi de apenas 11. Se for levado em conta que as citações em redes sociais e blogs costumam reverberar com compartilhamentos e comentários, fica claro que Xandão lacrou.

E o que o ministro fez para merecer tamanha exposição da sua marca pessoal? Em 2023, ele atraiu, já na largada, a fúria dos bolsonaristas ao decidir pela prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o afastamento do governador Ibaneis Rocha (Distrito Federal), ambos no contexto das investigações dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O tema rendeu durante todo ano com desdobramentos que levaram, entre outros, à prisão do ex-deputado Daniel Silveira e, também, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques.

E 2024 não foi diferente. A marca Xandão seguiu bombando nas redes e mais do que dobraram as citações, alcançando 149 mil no ano (alta de 122%). As menções diárias chegaram a 406, fazendo do ministro um fenômeno nas redes. E, aí, houve ajuda de figuras de destaque nas redes sociais como o empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter). Os dois protagonizaram a polêmica em torno de descumprimento de decisões judiciais, que acabou bloqueando temporariamente a plataforma no Brasil.

Fátima tubarão

Além disso, o apelido do ministro foi citado nas postagens sobre o início do cumprimento da pena de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a idosa que viralizou nas redes sociais durante a invasão ao Palácio do Planalto, nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Fátima Tubarão, como é conhecida, aparece em vídeo onde diz: “vamos para guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão”. Ela foi condenada pelo STF a 17 anos de prisão.

No ano passado, o ministro Alexandre de Moraes também divulgou as informações do inquérito do golpe em que a Polícia Federal pede indiciamento de 40 suspeitos, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os generais Walter Braga Neto e Mário Fernandes, que estão presos preventivamente.

Pacote fiscal

O sucesso do termo Xandão disputou espaço, em alguns momentos do ano, com termos e figuras públicas bastante populares nas redes como o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e o pacote fiscal (conjunto de medidas do governo para tentar conter gastos públicos). Xandão ganhou disparado nas citações durante o debate sobre quais medidas seriam adotadas pelo governo, mas perdeu, a partir de novembro e dezembro, quando o pacote foi anunciado e, posteriormente, aprovado pelo Congresso. Já em comparação com a marca Haddad, o ministro do STF ficou em desvantagem nas menções nesse mesmo período, do final do ano.

Como é comum nas redes, a exposição de uma marca, normalmente ocorre atrelada a outras pessoas, organizações, palavras-chave, produtos, emojis, lugares. No caso de Xandão, a nuvem de palavras ligadas ao termo, em 2024, inclui pessoas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o empresário Elon Musk, o colega de STF, ministro Gilmar Mendes, e emojis que remetem a alerta, curtidas, um peão do jogo de xadrez.

Marca internacional

A marca Xandão já é internacional. As menções acontecem majoritariamente no Brasil, porém há citações originadas nos Estados Unidos, na Índia, no México, em Portugal, no Uruguai, Reino Unido, na França, Canadá, Itália, no Japão e até em Tonga.

Pela análise das ferramentas, não há dúvidas que Xandão é uma marca com engajamento “altíssimo”, “uma das marcas mais engajadas no Brasil, com discussões inflamadas e memes gerados em redes sociais”, personificando uma narrativa forte e emocional, gerando intensa participação.

No entanto, também merece atenção especial em relação ao sentimento que ela gera nas pessoas. Apesar da carga de negatividade ter se reduzido entre 2023 e 2024, ela ainda predomina. No ano passado, 56,8% das citações eram negativas frente 64,4% registrados em 2023. “Dependendo do público-alvo, o sentimento sobre a marca pode variar entre altíssima lealdade (visto como defensor da democracia e da justiça) e rejeição (entre opositores que o veem como autoritário)”, aponta o relatório.

Com isso, a marca Xandão sofre forte impacto social e político, com riscos elevados devido à volatilidade de percepção pública e riscos reputacionais. Resta saber, agora, se a brincadeira feita em evento público pelo presidente Lula sobre o apelido do ministro Alexandre Moraes ajudará a amenizar a carga de negatividade ou seguirá acirrando ânimos.