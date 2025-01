Governo Lula lançará novo CadÚnico em março para diminuir fraudes

O governo Lula lançará uma nova versão do CadÚnico em março com o objetivo de diminuir as fraudes no sistema de cadastramento de programas sociais. A implementação do sistema, liderada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, terá início no próximo mês.

Integrantes do MDS afirmaram à coluna que a implementação do sistema e o combate às fraudes serão prioridades da pasta. Além disso, os esforços também estarão voltados para a diminuição da insegurança alimentar no Brasil e na prevenção do uso de benefícios sociais para jogos de apostas online.

A principal diferença entre o CadÚnico atual e o que será lançado é a conexão com dados de outros órgãos e sistemas geridos pelo governo federal. O novo CadÚnico contará com pelo menos 20 bases de dados diferentes.

O cruzamento de dados permitirá, a partir do CPF, reconhecer se os dados são realmente da pessoa que está se inscrevendo. O sistema conseguirá verificar se o CPF está regularizado ou se a pessoa tem alguma pendência.

Também será possível identificar quando uma pessoa que recebe um benefício social conseguiu um emprego formal, por exemplo, deixando assim de ter os requisitos para continuar como beneficiária.

O atual sistema de cadastramento será desativado em março e todos os cadastros serão inseridos no novo.