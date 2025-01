Lula, Janja e uma virada mais do que discreta

Como previsto, a virada de ano de Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja da Silva foi discreta, sem grandes badalações, seguindo a recomendação recebida dos médicos pelo presidente após a cirurgia de emergência para conter uma hemorragia dentro do crânio no último dia 10 de dezembro.

Pelo menos até o meio da tarde desta quarta-feira, 1º de janeiro, o casal não havia postado nem sequer uma imagem da noite de réveillon. Oficialmente, o Palácio do Planalto não deu informações, por exemplo, sobre convidados ou sobre como seria a virada de ano do presidente.

Nem mesmo auxiliares próximos sabiam ao certo. Alguns, indagados, responderam que se tratava de uma informação relativa à vida privada de Lula, o que justificaria a discrição.

A única informação confirmada por pessoas próximas do presidente, ainda às vésperas do dia 31, foi a de que ele e Janja passariam a virada “em casa”, em Brasília – muito provavelmente na Granja do Torto, a residência de campo da Presidência, que o casal tem frequentado bastante desde o retorno à capital federal após a cirurgia. Lula já havia passado o Natal de maneira reservada, longe até dos filhos. Na ocasião, ele e Janja publicaram fotos na companhia dos três cachorros do casal.

Ainda no dia 31, Lula fez publicações nas redes com mosaicos de fotos que traziam uma retrospectiva de seu 2024. Uma delas tinha, logo no início, imagens do presidente no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, logo após a cirurgia de três semanas atrás. Nas outras imagens, ele aparece em viagens pelo Brasil, em visitas a plantas industriais e em encontros com o papa Francisco e outros chefes de Estado, como o presidente chinês, Xi Jinping.

Na legenda de uma das publicações, Lula diz que em 2024 “começamos a colher os frutos do nosso trabalho pelo Brasil”. Foi “um ano de encontros, esperança e fortalecimento” e “assim seguiremos em 2025”, acrescenta o texto. “Seguiremos trabalhando com afinco para a construção de um Brasil mais desenvolvido, fraterno e justo”, promete o petista.

Também nas redes, Janja escreveu que 2024 “foi um ano de muito trabalho e muitos desafios”. A primeira-dama também postou várias imagens de eventos de que participou, além de encontros com autoridades estrangeiras, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, e celebridades como a atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, o jogador de futebol Raí e os cantores Maria Bethânia e Caetano Veloso. A postagem traz ainda fotos da primeira-dama em celebrações como o Círio de Nazaré e o desfile cívico do Dois de Julho, em Salvador.