Ex-porta-voz do Planalto e organizador do G20 é promovido a embaixador

O diplomata Carlos Villanova, conhecido por sua atuação como porta-voz do Palácio do Planalto e responsável pela organização do G20, foi promovido a ministro de primeira classe, o mais alto posto da carreira diplomática brasileira. A designação, na semana passada, representa um passo essencial para que um diplomata possa assumir o título de embaixador, conferido formalmente apenas quando se torna chefe de uma missão diplomática no exterior.

A promoção de Villanova vem acompanhada da de outros sete colegas que também alcançaram o posto: Everton Frask Lucero, Guilherme José Roeder Friaça, Flavio Celio Goldman, Claudia de Angelo Barbosa, Clélio Nivaldo Crippa Filho e Maria Angélica Ikeda.

Villanova tem uma trajetória notável no Itamaraty e em funções de destaque fora da diplomacia. Teve duas passagens pelo Palácio do Planalto, atuando como porta-voz de Dilma Rousseff e, anteriormente, como secretário adjunto de Imprensa no governo Lula. Em 2016, foi diretor de Comunicação do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio. Além disso, liderou a organização do G20 no Brasil.