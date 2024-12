Depois de derrubar Dilma, Eduardo Cunha sua para derrubar vereador de Sepetiba

Eduardo Cunha já foi mais habilidoso em cassar mandatos. O ex-presidente da Câmara dos Deputados trava uma longa batalha contra o mandato do vereador William Coelho, do Democracia Cristã (DC) do Rio de Janeiro. Cunha e Coelho se enfrentam por influência política em Sepetiba, bairro da Zona Oeste carioca, onde o vereador tem sua base eleitoral e o ex-deputado tenta expandir seu controle.

Desde a campanha eleitoral, Cunha tem investido em ações para fragilizar a chapa do DC, montada por Coelho. Logo após o registro do partido no Tribunal Regional Eleitoral, quatro candidatas renunciaram à disputa, o que levou Cunha a alegar que a legenda não havia cumprido a cota mínima de 30% de mulheres exigida por lei. Por meio do Republicanos, Cunha tentou impugnar a chapa.

Entretanto, o Ministério Público e a juíza Maria Paula Gouvêa Galhardo, da 125ª Zona Eleitoral, rejeitaram a argumentação, considerando que o DC havia cumprido a cota de gênero mesmo após as renúncias. A decisão foi desfavorável a Cunha, que recorreu, mas acabou sofrendo nova derrota.

Nesta semana, em mais um capítulo da disputa, o TRE negou, por unanimidade, o recurso apresentado por Cunha. Os desembargadores mantiveram o deferimento do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da chapa do Democracia Cristã. Apesar das seguidas derrotas, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).