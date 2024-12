Braga Netto contrata advogado que atuou para Dirceu e Abdelmassih

José Luis Oliveira Lima, advogado com banca em São Paulo, foi contratado pela família do

general Braga Netto para cuidar da defesa criminal do general.

Oliveira Lima, ou Juca, como é conhecido, possui uma clientela de famosos: já defendeu José Dirceu no mensalão, Roger Abdelmassih, Marcius Melhem e Pedro Guimarães — os três últimos alvos de inquéritos e processos por crimes sexuais de diferentes graus de gravidade.