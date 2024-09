Pesquisa realizada pela Ação Efetiva Consultoria e Comunicação mostra o candidato Leandro Chagas (PRD) na liderança da disputa pela Prefeitura de Conselheiro Lafaiete. De acordo com o levantamento, ele tem 25,6% das intenções de voto, contra 15,3% de Júlio Barros (Rede).



O terceiro colocado nas menções de eleitores é Giuseppe Laporte (Podemos), com 12,72% das preferências. Em seguida, estão: André Menezes (PSDB), com 6,12%; Marco Antônio (Republicanos), com 5,96%; Neuza Mapa (Solidariedade), com 4,67%; Zilda Helena (PT), com 4,51%; e Marcos de Paula (PMB), com 2,42%. Indecisos somam 14,49%, enquanto nulos e brancos totalizam 8,21%.



Foram feitos 1.303 questionários para a pesquisa. A confiabilidade é de 95% e a margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento está registrado no TRE com o número MG-02198/2024.