Com o aval da Secretaria da Fazenda do governo Zema, Minas irá fazer, pela primeira vez na história, a auditoria de sua dívida perante a União, hoje, na casa dos R$ 165 bilhões. O valor nunca foi apurado e será, agora, no momento em que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tenta negociar sua quitação em bases menos danosas ao Estado.



A iniciativa foi tomada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Secretaria da Fazenda de Minas (SindifiscoMG), integrado por especialistas em auditoria fiscal. O assunto foi levado, no último dia 3, ao secretário da Fazenda, Luiz Claudio Gomes, que, inicialmente, reagiu de maneira cética. Depois, foi convencido de que, além de sentido, a medida poderia render alguns bilhões a favor do Estado e facilitar ainda a negociação em curso junto ao governo federal.



Diante disso, o secretário autorizou e liberou o acesso aos contratos e seus 15 aditivos para o presidente em exercício da entidade, Matias Bakir Faria Freitas. O dirigente agiu rápido e fez contatos com o gabinete do senador Pacheco. Em seguida, firmou convênio com a economista mineira Maria Lúcia Fattorelli, radicada em Brasília. Fundadora da organização Auditoria Cidadã da Dívida, Fattoreli sempre foi crítica da legitimidade da dívida pública nacional. Já foi convidada a fazer a auditoria soberana de outros países como Equador e Grécia.



“Temos urgência disso, porque há uma negociação em curso. Eu só iria fazer contato com o gabinete do senador se o secretário autorizasse o acesso aos contratos. Não podemos renegociar essa dívida sem uma auditoria”, observou Matias Bakir, avaliando que o Estado negocia mal. “Qualquer erro que identificarmos, que seja de R$ 1 bilhão, vai fazer muita diferença”.



A dívida mineira foi pactuada com a União em 1998, quando o governo federal assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de estados junto a bancos e instituições financeiras. No caso de Minas, a dívida foi calculada na época em R$ 14 bilhões. Mesmo com os pagamentos desembolsados desde então, o saldo devedor subiu, hoje, para mais de R$ 165 bilhões.



O senador por Minas, Rodrigo Pacheco, apresentou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, projeto alternativo ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Não houve avanços. Por meio dele, que prevê federalização de estatais e revisão de juros, a dívida cairia para R$ 40 bilhões a serem pagos em 10 anos. Já a adesão de Minas ao RRF por nove anos, elevaria o endividamento a R$ 210 bilhões, segundo a própria Secretaria da Fazenda, e as parcelas aumentariam de R$ 12 bi para R$ 17 bi por ano.

Nas mãos do ‘inimigo’

Os deputados governistas estão correndo do projeto de Zema que mexe no Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais (Ipsemg) e aumenta a contribuição dos servidores civis. O presidente da CCJ, Arnaldo Silva (União), sumiu; o vice- presidente, Bruno Engler (PL), por ser pré-candidato a prefeito não aparece. Resultado, assumiu o comando mais velho da comissão, o deputado petista Doutor Jean. O governo está cobrando a renúncia de Bruno Engler para sair da saia justa.