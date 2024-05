“Do varejão ao Senado”. O senador Cleitinho (Republicanos) divulgou seu novo empreendimento: um curso online de política. A intenção é focar nas eleições municipais deste ano, podendo ensinar candidatos e vereadores a conquistarem lugar de destaque nas redes sociais.

Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, o senador vem trabalhando desde 2016 quando foi eleito para seu primeiro mandato como vereador. Em 2018, foi eleito deputado estadual e em 2022, senador.

Cleitinho nunca escondeu que sua popularidade nas redes vem por ser de uma família humilde de comerciantes. Por isso, a intenção de seu curso é formar novas lideranças que possam ser pré-candidatos nas eleições deste ano.

“Eu sei que você está revoltado, quer deixar sua contribuição na sociedade para ser candidato a vereador”, afirmou ele no anúncio.

Ao entrar no site para fazer a inscrição, o senador aparece em destaque com os seguintes dizeres: “Curso super exclusivo!”.

A prática é comum entre políticos. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também tem um curso focado nas eleições municipais. O filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-MG) também lançou suas aulas online.

Os preços do curso de Cleitinho ainda não foram divulgados. Porém, as aulas devem começar no fim de junho.