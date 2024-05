O ministro Alexandre de Moraes ironizou sua saída do cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Eu digo aqui, ministra Cármen, quase encerrando a minha participação neste Tribunal Superior Eleitoral, eu sei que para a tristeza de muitas e muitas pessoas, mas encerrando", disse o magistrado durante a sessão dessa terça-feira (21/5), em que rejeitou os recursos que pediam a cassação do senador Sergio Moro (União-PR).

Alexandre de Moraes deixará a Corte Eleitoral no dia 3 de junho. O ministro tomou posse para a Presidência do Tribunal em junho de 2022 e será sucedido pela ministra Carmén Lúcia, que assumirá o posto de presidente para o biênio 2024-2026.

À frente do TSE, Moraes foi responsável por presidir as eleições de 2022 e iniciou os trabalhos de preparação do pleito municipal deste ano. O ministro se destacou no enfrentamento da propagação de desinformação e defesa da regulamentação das redes sociais.

Na terça-feira (21/5), Moraes defendeu a regulamentação da inteligência artificial, pois segundo ele a tecnologia tem potencial de promover a desinformação e, com isso, impactar no resultado das eleições. “Uma inteligência artificial, principalmente anabolizando as notícias falsas, pode mudar o resultado de uma eleição. Porque até que aquilo seja desmentido, até que chegue a versão verdadeira a todo o eleitorado, isso pode mudar milhares de votos. Consequentemente, isso pode fraudar o resultado popular”, defendeu o magistrado.