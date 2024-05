O agora ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates criticou os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil) em sua mensagem de despedida para a diretoria e equipe da Petrobras. Prates foi desligado do cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (14/5).

"Minha missão foi precocemente abreviada na presença regozijada de Alexandre Silveira e Rui Costa", disse Prates, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte em 2019 pelo PT. Agora, ele vai retornar ao Senado.

Prates desejou sucesso aos seus ex-colegas e se colocou à disposição. "Só me resta agradecer a vocês e torcer que consigam ficar ou se reposicionar. Contem comigo no que eu puder fazer", concluiu.

Na tarde desta terça-feira (15/5), o senador potiguar foi informado que deixaria o cargo e que Magda Chambriard, que foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), será a nova presidente da Petrobras.

A alegação para o desligamento de Prates do cargo é que ele não estaria alcançando os resultados esperados, no tempo esperado, segundo a jornalista Andreia Sadi em seu blog no G1.

Mais cedo, por volta do meio-dia, Prates chegou a usar suas redes socais para celebrar "um trimestre promissor" na Petrobras: " A dívida financeira atingiu o menor patamar desde 2010", escreveu. Na postagem, ele ainda encerrou com a frase "seguiremos juntos rumo a mais um ano incrível para nossa companhia!". Horas depois ele deixou o cargo.