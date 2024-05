O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes retirou nesta quinta-feira (9/5) o sigilo do inquérito que investiga o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol) e o motorista Anderson Gomes.

Devido à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o caso, o ministro entendeu que, junto ao cumprimento das medidas de prisão requeridas, não é mais necessário a "manutenção total da restrição de publicidade".

Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, junto do delegado Rivaldo Barbosa, do policial Ronald Pereira e do assessor do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Robson Calixto Fonseca, foram denunciados pela PGR. Sendo que dois tiveram suas prisões decretadas hoje.

No fim de março, os irmãos Brazão foram presos por suspeita de serem os mandantes do crime; já o delegado Barbosa foi preso por suspeita de ajudar a planejar crime e atrapalhar investigações.