SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filho de brasileiros, o ex-deputado dos Estados Unidos George Santos voltou a interpretar a drag queen Kitara Ravache. Em um vídeo nas redes sociais, ele vestiu peruca, roupa de plumas vermelha e maquiagem e deu conselhos aos seus seguidores caracterizado como a personagem.





"Aqui é Kitara, sua favorita, depois de 18 anos no armário. George Santos me trouxe de volta", começou ele. "Ouvi dizer que vocês são um bando de malucos e adoram dançar a noite toda, como se não fosse da conta de ninguém. Vocês têm que se arriscar mais, se divertir mais. Tenho um conselho: que tal colocar uma peruca e se divertir?", diz ele no vídeo curto.

Curiosamente, no ano passado, Santos confirmou que já chegou a se vestir de mulher, mas negava que tivesse sido uma drag queen quando mais jovem. Santos foi o primeiro deputado expulso da Câmara dos Estados Unidos em 20 anos. Mesmo assim, o republicano afirmou em março que voltará a concorrer ao Congresso americano.





Santos foi destituído em dezembro de 2023 após várias denúncias de irregularidades, mentiras, fraudes e crimes financeiros. Ele se tornou o primeiro político a perder o mandato sem ter sido condenado antes na Justiça.





Ele se tornou motivo de piada nos EUA após uma série de reportagens e investigações criminais e por um Comitê de Ética do Congresso encontrarem evidências de que ele cometeu fraudes, lavagem de dinheiro e desviou recursos de campanha para despesas com itens de luxo, botox e até o site de conteúdo erótico OnlyFans. Santos nega ter cometido irregularidades.