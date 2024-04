A deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) publicou, nesta sexta-feira (5/4), um vídeo em que sai as ruas da capital paulista perguntando às pessoas se elas sabiam quem era o atual prefeito da cidade.

Na legenda da postagem, ela escreveu: "Você sabe 'KEN' é o prefeito de São Paulo?". Ela foi chamada de "Barbie da política" por aliados do também pré-candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), segundo a jornalista Daniela Lima, da GloboNews.

No vídeo divulgado por Tabata, ela afirma que Nunes é desconhecido pela população e que ao citar o nome dele as pessoas perguntam: "Quem?".

Mais cedo, a parlamentar tinha divulgado um vídeo usando a técnica de deepfake para colocar o rosto de Nunes no corpo do ator Ryan Gosling, que interpretou Ken no filme "Barbie" (2023).

O uso de deepfake é vetado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após resolução aprovada em fevereiro deste ano.

"É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake)", alega o texto do TSE.

Quem é Ricardo Nunes?

O empresário Ricardo Nunes foi eleito vice-prefeito em 2020, em chapa encabeçada por Bruno Covas (PSDB).

Após Covas ser diagnosticado com câncer, em maio de 2021, Nunes assumiu interinamente. Depois de 14 dias, o tucano morreu, e o emedebista assumiu o cargo de forma definitiva.