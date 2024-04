Começou nesta segunda-feira (1/4), no Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná (TRE), o julgamento do processo que pode gerar a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). A sessão do colegiado começou às 14h e deve se dedicar integralmente à discussão da ação judicial que mira o ex-juiz da Lava Jato -nenhum outro processo está previsto para a data. Acompanhe ao vivo:

Encabeçada pelo PT e pelo PL, a ação judicial aponta, entre outras coisas, que Moro teria feito gastos excessivos no período da pré-campanha eleitoral ligada ao último pleito, o que a defesa do senador nega.

Os dois partidos entraram com representações individuais contra Moro no TRE no final de 2022, mas, em função das semelhanças no conteúdo das acusações, elas acabaram unificadas por decisão do TRE em junho de 2023. Desde então, tramitam de forma conjunta no tribunal.

Com informações da Folhapress