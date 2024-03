O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, teve sua conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, banida da internet. A notícia foi compartilhada pelo próprio influenciador em publicação feita nas redes sociais, nesse domingo (25/3), após dez dias com o perfil aberto na plataforma.

“Fui banido do OnlyFans sem explicação alguma. Dar a bunda pode; ser jornalista, não. Literalmente: foda”, afirmou. Na descrição da sua conta, o blogueiro provocava o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e apontava uma suposta perseguição.

O blogueiro cobrava uma assinatura de US$ 5, cerca de 25 reais, para que os seguidores tivessem acesso ao seu conteúdo. Desde 2021, Allan dos Santos é foragido da justiça brasileira, após decisão do ministro Moraes no âmbito do inquérito das fake news.

Em 2022, o blogueiro também foi condenado a um ano e sete meses de detenção por calúnia. O governo dos Estados Unidos, no entanto, se negou a extraditar o bolsonarista, segundo informações da Folha de S.Paulo.