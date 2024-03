BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (25/3) que os vídeos do sistema de segurança da embaixada da Hungria, em Brasília, mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um "fugitivo confesso".





"Que o Bolsonaro é um fugitivo confesso é zero surpresa, ele mostrou mais uma vez seus planos de fugir", disse Padilha, após ter acompanhado sessão em homenagem aos 200 anos do Senado Federal nesta tarde.

"O que será feito a partir das imagens é uma questão que cabe ao Judiciário e à Polícia Federal. Para mim, ver o Bolsonaro mais uma vez como fugitivo confesso é zero surpresa", continuou.





Vídeos do sistema de segurança da embaixada da Hungria, em Brasília, mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permaneceu na missão diplomática por dois dias após uma operação da Polícia Federal que apreendeu seu passaporte.

De acordo com o jornal New York Times, as imagens captadas mostram Bolsonaro em frente à missão diplomática no dia 12 de fevereiro.





Quatro dias antes, a Polícia Federal havia apreendido o passaporte de Bolsonaro, no âmbito de uma investigação que apura uma trama golpista liderada pelo ex-presidente para mantê-lo no poder apesar da derrota eleitoral para Lula (PT).





A Polícia Federal vai apurar o caso. Segundo investigadores da corporação, é cedo para dizer se houve uma tentativa de fuga, mas é preciso investigar a veracidade e a motivação de o ex-presidente ter ficado na embaixada.