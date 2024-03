Levantamento divulgada pelo Paraná Pesquisas, nesta quinta-feira (21/3), indica que o cenário eleitoral para a Prefeitura de Curitiba ainda é bem incerto. Segundo o instituto, Eduardo Pimentel (PSD), vice-prefeito de Curitiba e apoiado pelo atual prefeito Rafael Greca (PSD), tem 17,4% das intenções de voto.



O deputado federal Luciano Ducci (PSD), ex-prefeito da cidade, aparece na segunda posição com 15,9% dos votos. Beto Richa (PSDB), também deputado federal e ex-governador do Paraná, aparece em seguida com 14,5% dos votos.





Na quarta posição o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil) aparece com 13,1% das intenções votos, seguido do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR), com 11%.

Levando em consideração a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, o levantamento indica um empate técnico entre os cinco nomes.

Votos brancos e nulos correspondem a 7,4% das intenções, enquanto 5,6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi realizada pelo Paraná Pesquisas, de 15 e 20 de março. Foram entrevistadas 800 pessoas com 16 anos ou mais no município de Curitiba. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no TSE sob o número PR-01504/2024.