BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Saiu no Diário Oficial da União desta terça-feira (19) a demissão de Helvécio Magalhães do comando da Secretaria de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, cargo que ocupava desde janeiro de 2023.

A saída de Magalhães ocorre após a reunião ministerial em que o presidente Lula (PT) fez cobranças à titular da pasta, Nísia Trindade, sobre o desempenho do ministério. A ministra disse no encontro que iria demitir o secretário.





A secretaria é uma das principais do ministério e a que administra o maior volume de repasses de verba do SUS, além dos hospitais federais. Em 2023, foram mais de R$ 73 bilhões distribuídos, sendo mais de R$ 8 bilhões para emendas parlamentares.





Nísia Trindade deve nomear ao cargo de secretário Nilton Pereira Junior, atual diretor do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Ele também deve comandar o comitê de gestão dos hospitais federais do Rio.