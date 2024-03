O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) afirmou que as políticas de cotas raciais prejudicam o ensino "no mundo inteiro". As críticas do parlamentar foram feitas no programa 'Bradock Show', no dia 1º deste mês, e viralizaram nas redes sociais nessa segunda-feira (11/3). Em sua fala, Gayer critica exclusivamente as cotas raciais. Ele ainda faz distinção com as cotas sociais, que, para ele, são as que realmente impactam positivamente a sociedade.

"Cotas raciais, uma das coisas que prejudicaram o ensino no mundo inteiro. Já ouvi vários estudos sobre isso. Não é à toa que a Suprema Corte Americana proibiu cotas raciais por perceberem que elas prejudicam as instituições de ensino. Agora, cotas sociais são outra coisa completamente diferente. Não importa se a pessoa é negra, branca, ruiva, oriental, se ela vem de uma condição social desfavorável, onde ela não tem acesso à individualidade, então tudo bem, uma cota ou separar vagas para que essa pessoa possa concorrer de igual para igual com pessoas que vieram um ensino particular com capacidade de pagar uma educação diferenciada", opinou o deputado.

"Agora, cotas raciais, cotas de gênero, qualquer outra cota, somente prejudicam o ensino", completou.



DENÚNCIA: o deputado bolsonarista Gustavo Gayer, que já foi denunciado pela PGR por comentário sobre o QI dos africanos, voltou a relacionar a "raça" com a capacidade cognitiva. Desta vez, interligou a entrada de cotistas (não brancos) à queda da média de pontuação dos alunos de… pic.twitter.com/oDAoTdJBRg — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) March 11, 2024

Gustavo Gayer já foi denunciado pela Procuradoria Geral da República (PGR) ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de racismo por falas discriminatórias contra povos de origem africana.

A notícia-crime foi motivada por declarações do congressista durante entrevista ao podcast 3 irmãos, que foi ao ar em 23 de junho do ano passado. A entrevista começa com o apresentador comparando o QI da população africana com o de macacos: "O QI na África é 72. Não tem como a gente esperar alguma coisa da nossa população".

Gayer concorda e continua: “o Brasil está emburrecido”, e completa que democracias não prosperam na África por conta da “capacidade cognitiva” da população. "Você precisa ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado”, disse. Na sequência o deputado afirmou também que Brasil "está desse jeito". "O Lula chegou na presidência e o povo burro 'eeeee picanha e cerveja!'".

Nas redes sociais, o deputado também teria cometido o crime de racismo ao vincular a afro descendência ao ministro Silvio Almeida e uma: “suposta inferioridade do quociente de inteligência dos povos africanos e afrodescendentes”.

A acusação de racismo também envolve falas contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).