O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ironizou a denúncia feita ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o aumento das taxas de assassinato policial no estado.

"Nossa intenção é proteger a sociedade. Nós estamos fazendo o que é correto, com muita determinação e profissionalismo (...) Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí…", afirmou o governador nesta sexta-feira (8/3).

Desde 2 de fevereiro, quando o policial militar Samuel Cosmo foi morto em Santos, 39 pessoas foram assassinadas na região.

Freitas alegou que não há denúncias formais contra os militares, mas que o Ministério Público e o Judiciário estão acompanhando as buscas pelos responsáveis pela morte de Cosmo.

Essa é a incursão policial com maior número de mortos desde o Massacre do Carandiru em 2 de outubro de 1992. Naquela ocasião, foram disparados mais de três mil tiros, causando a morte de 111 pessoas e ferindo mais 110.