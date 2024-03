A primeira-dama, Janja, almoçou com ministras do governo do presidente Lula (PT) e convidadas em Brasília para comemorar o Dia Internacional da Mulher, nesta sexta-feira (8/3). Em meio à celebração, ela cantou com Daniela Mercury, que também marcou presença na festa.

A comemoração foi realizada no restaurante da Tia Zélia, na Vila Planalto, em Brasília, que abriga um acervo de fotos do presidente em meio a objetos antigos e históricos. O local é conhecido por sambas animados realizados todos os sábados.

O presidente Lula costuma frequentar o local e, durante campanhas eleitorais, tem o hábito de encomendar “quentinhas”.

Janja e Daniela são amigas. Inclusive, a cantora chegou a defender publicamente a primeira-dama. Na época, a jornalista Eliane Cantanhêde, comentarista de política da GloboNews, causou polêmica ao afirmar que a primeira-dama deveria se limitar a ter voz apenas no quarto do casal.

“A fala de Eliane Cantanhede sobre Janja é das piores coisas que já vimos uma mulher falar sobre outra. Janja sempre disse que gostaria de resignificar esse papel de primeira-dama, e, pelo visto, ela já começou a fazê-lo. Janja não veio para ficar nos bastidores. Respeita a Janja”, escreveu a artista na época.