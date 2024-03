O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do processo que analisa as acusações das pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, votou para condenar mais 14 réus acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O ministro relator propôs penas que vão de 11 a 17 anos de prisão.



Até o momento, mais de 100 pessoas já foram julgadas e condenadas, com penas entre três e 17 anos de prisão. Os casos estão sendo julgados de forma individual no plenário virtual da Suprema Corte. Os ministros podem inserir seus votos no sistema eletrônico até o dia 15 de março.

Os réus foram denunciados pela PGR pelos crimes de: associação criminosa; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; dano qualificado; golpe de Estado e deterioração do patrimônio tombado.