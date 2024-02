O influenciador digital Felipe Neto reagiu a uma entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em que o presidente chama Bolsonaro de covarde por ter ficado em silêncio durante depoimento na Polícia Federal sobre uma suposta trama golpista. A fala do petista foi feita durante conversa com o jornalista Kennedy Alencar, da RedeTV, nessa terça-feira (27/2).

Felipe Neto comparou o comentário do presidente com a luta de boxe entre Popó e o fisiculturista Bambam, que viralizou na última semana por ter durado 36 segundos. “Gente, achei que a porrada do Popó no Bambam seria a mais forte do ano. Errei”, disse.

Na entrevista, Lula ironizou o pedido de anistia que Bolsonaro fez durante ato em São Paulo, no último domingo (25/2). “O cidadão está pedindo anistia antecipada, mas primeiro ele vai ser julgado. Ele cometeu muita barbaridade, vai ser julgado, apreciado, terá seu advogado de defesa. Eu só quero que ele tenha a presunção de inocência que não tive. Mas ele tem que ser ouvido, vai ficar pedindo anistia? Quer apagar a bobagem que fez?”, disse.

Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal (PF) por uma suposta trama golpista, envolvendo a formação de uma organização criminosa com seus ex-ministros militares. No dia 8 de fevereiro, o antigo mandatário foi alvo de um mandado de busca e apreensão, tendo seu passaporte recolhido e proibido de deixar o país.

No último dia 22, o ex-presidente prestou depoimento na PF, mas ficou em silêncio. A defesa de Bolsonaro alega não ter acesso ao conteúdo do inquérito e que a suposta minuta golpista só chegou às mãos do antigo mandatário depois do governo. A investigação aponta que ele não só teve acesso ao documento, como pediu alterações.

Lula ainda afirmou que Bolsonaro foi covarde ao não responder às perguntas dos investigadores. “Sei que ele foi lá e ficou quietinho. Ele fala bobagem o dia inteiro. Ele falava bobagem quando era presidente de manhã, de tarde e de noite, acordava às 4h para fazer as fake news dele”, completou.