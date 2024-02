A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), criticou o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (25/2).

Em redes sociais, a parlamentar acusou Bolsonaro de instigar a violência aos seus apoiadores, o que, para ela, culminou em uma motivação para os atos golpistas de 8 de janeiro. Ela avalia o ato de hoje como uma "vergonha".

"Bolsonaro atiçou seus apoiadores e a violência avançou nos acampamentos antidemocráticos pelo país até culminar no 8 de janeiro de 2023. O ato de hoje é uma vergonha!", disse Gleisi, no X, antigo Twitter.



Ato de Bolsonaro

Bolsonaro convocou seus apoiadores a comparecerem ao ato na Avenida Paulista e ressaltou que será um "ato pacífico, em defesa do Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade, nossa família, pelo nosso futuro". Além disso, nomeou como "nosso encontro na Paulista".

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que o ato contará com esquema reforçado de policiamento. Serão cerca de 2 mil agentes a postos para garantir a segurança.

Desde a manhã deste domingo (25/2), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro já se reuniam na Avenida Paulista. Jair Bolsonaro convocou a manifestação em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal (PF) sobre suposto plano de golpe de Estado elaborado por ele e aliados. De acordo com o advogado do ex-presidente Fabio Wajngarten são esperadas 700 mil pessoas no ato.