O filho "03" do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (Republicanos-SP), não participa do ato da Av. Paulista marcado para este domingo (25/2).

Apontado como herdeiro do capital político do pai, Eduardo teve seu voo atrasado nos Estados Unidos e não conseguirá chegar a tempo dos eventos programados para defender Jair Bolsonaro das acusações de tentativa de golpe de Estado.

O filho do ex-presidente participou da Cpac (Conferência de Ação Política Conservadora) no sábado (24/2) em Washington, nos Estados Unidos. Em seu discurso, ele afirmou que Bolsonaro foi "caluniado" pelo Judiciário brasileiro e fez um apelo para que os presentes no evento divulgassem imagens da manifestação em São Paulo.

"Relatem o que está acontecendo no Brasil. Amanhã, teremos 1 milhão de pessoas nas ruas de São Paulo em apoio ao presidente Bolsonaro. Façam com que essas imagens circulem pelo mundo. Congressistas americanos, pedimos uma audiência em seu Congresso. Vocês são os líderes do mundo livre. Ajudem-nos a expor esta tirania", disse Eduardo.



O ex-presidente Jair Bolsonaro estava entre os convidados da Cpac, mas não pôde comparecer devido à apreensão de seu passaporte durante a operação Tempus Veritatis, deflagrada pela PF (Polícia Federal) em 8 de fevereiro. A defesa do ex-presidente solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) a devolução do documento para que ele pudesse participar do evento. O processo corre em sigilo e não há informações se o pedido foi deferido pelo relator da investigação, ministro Alexandre de Moraes. No entanto, o ex-presidente não esteve presente na conferência.