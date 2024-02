Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro consideram que se o ato de hoje na Avenida Paulista mostrar que ele ainda tem uma vasta popularidade, os candidatos da direita ganharão novo fôlego para a eleição de outubro e para a construção de um discurso rumo a 2026. A avaliação é a de que se o PT “se deu bem” ao desfraldar a bandeira de defesa da democracia, a turma de Bolsonaro pretende usar o discurso de “perseguição política” que só cessará com o voto na urna nas eleições que vêm por aí.



Comoção

Bolsonaro, porém, quer mais. Nas entrelinhas do movimento desta tarde, quer deixar claro para os ministros do Supremo Tribunal Federal que, se ele for preso, o país pode partir para uma comoção. Os bolsonaristas lembram que Lula tentou o mesmo, quando foi preso em 2018. Só tem um probleminha: O atual presidente não tentou nenhuma saída fora das “quatro linhas da Constituição” e foi solto dentro do processo legal.



A versão dele

Ex-ministro das Cidades do governo de Jair Bolsonaro, o deputado Osmar Terra (MDB-RS) vai ao ato de hoje na Avenida Paulista com uma frase na ponta da língua em defesa do ex-presidente. “Aquela reunião não tratou de golpe, tratava de ações ao longo da campanha. Se Bolsonaro quisesse dar um golpe, teria feito em setembro de 2021. Não deu e ainda chamou o presidente Michel Temer para abrir um diálogo com o ministro Alexandre de Moraes”.

Quaresma promete

Embora a maioria dos depoentes do processo de tentativa de golpe não tenha fornecido qualquer informação à Polícia Federal, os investigadores já têm material suficiente para novas operações. Esse período pré-Páscoa não será apenas de oração e recolhimento.



Espólio em disputa

O PSD de Gilberto Kassab e o PSB de Geraldo Alckmin estão se digladiando nos bastidores para atrair os prefeitos filiados ao PSDB. Até aqui, Kassab levou a melhor. Já são mais de 300 prefeitos, cinco vezes mais do que os eleitos pelo partido em 2020.



O político faz o cargo

Da mesma forma que, no governo Lula 1, o então ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, transformou aquele ministério num objeto do desejo dos partidos, o PSB quer fazer com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). É ali que os socialistas pretendem projetar Ricardo Cappelli para voos políticos, seja no DF, seja no Maranhão.



Projeção

Em 2003, quando o Ministério do Turismo foi criado por Lula, Walfrido estruturou a pasta. Obteve tanta projeção, que, em 2007, o então PTB perdeu o cargo para o PT, que indicou Marta Suplicy.