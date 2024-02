O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta sexta-feira (23/2), da cerimônia de inauguração do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), no Rio de Janeiro. Em palanque ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), o petista lembrou aos presentes das eleições municipais deste ano e afirmou que não se pode "votar num imbecil que fala mais bobagem. Temos que saber quem é que a gente escolhe pra ser vereador e prefeito".

O chefe do Executivo ainda aproveitou para alfinetar o ex-governador Marcello Crivella (Republicanos).

"Obviamente, o povo daqui não tem culpa de alguns governantes que, de vez em quando, são eleitos aqui. Vocês sabem a diferença do Eduardo Paes e de quem veio depois dele aqui, o que aconteceu", comentou.

"O que vocês estão recebendo hoje é o trabalho de uma prefeitura que tem compromisso com o RJ. Todos sabem da minha relação de amizade com Eduardo Paes, sabem que eu nunca faltei em nenhum momento em que esse estado precisou de recursos ou em que a cidade precisou porque, quanto melhor tiver o RJ, melhor estará o Brasil", apontou.

"Espero que vocês saibam fazer essa diferença, em quem trabalha, em quem faz as coisas e quem fala muita bobagem, quem fala muita asneira. Vocês sabem o momento de mentira que vive esse país. Tem gente que levanta de manhã mentindo no celular, almoça mentindo, vai no banheiro mentindo, vai dormir mentindo e passa a noite mentindo, achando que a sociedade brasileira é uma bando de imbecil que acredita em todas as asneiras que eles falam", continuou Lula.

"Precisamos aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez este ano e a gente não pode votar em um imbecil que fala mais bobagem, a gente não pode votar em um imbecil que mais agride os outros. A gente tem que saber quem a gente escolhe para ser prefeito, para ser vereador, porque é essa gente que vai mudar ou piorar a qualidade de vida da gente", emendou.

O presidente reiterou que Paes é "um cara que se preocupa em melhorar a vida" da população carioca.





"Quando venho inaugurar um terminal de nome 'Gentileza', a gente só pode dizer que finalmente, aqui no Rio de Janeir,o o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira. Portanto, Eduardo, parabéns. Mas pare de me pedir dinheiro. Quando vejo ele chegando em Brasília, eu já estou inventando que estou viajando para não ter que recebê-lo. Se não, todo o dinheiro público do BNDES vai para o RJ. Podem ter certeza que vocês têm um cara que se preocupa em melhorar a vida dessa cidade, vocês têm que ter certeza disso."

Por fim, prometeu participar do Carnaval de 2025.

"Prometi que no ano que vem estarei aqui no RJ para sambar nos quatro dias, para fazer inveja nas pessoas que não gostam de samba, de amor, de gentileza, e vamos fazer muita gentileza para fazer raiva em quem mente descaradamente nesse país", provocou.

BRT



A obra, considerada o maior integrador de transporte público da capital carioca, conecta os serviços do mais novo corredor de BRT (da sigla em inglês, Bus Rapid Transit) da cidade, o BRT Transbrasil, do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e dos ônibus municipais.

Governo federal e prefeitura investiram R$ 532 milhões de recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade. A estimativa é atender cerca de 150 mil pessoas por dia.