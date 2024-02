Se na terça-feira (20/2), Rodrigo Pacheco (PSD) criticou a comparação, feita por Lula (PT), entre os ataques de Israel na Faixa de Gaza e o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, nesta quarta (21/2), o presidente do Senado afirmou que "nada abala" a relação dele com o chefe do Executivo.

"É uma relação de colaboração recíproca, respeito e admiração", comentou o presidente do Senado.

Na terça, ele havia criticado a fala de Lula, sugerindo uma retratação por parte do presidente da República. “Ainda que a reação perpetuada pelo governo de Israel venha a ser considerada indiscriminada e desproporcional, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento, com um pedido de desculpas, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina."

“O governo brasileiro é mundialmente conhecido por sua diplomacia moderada, então devemos mostrar nossa influência, nossa contribuição, para a pacificação do conflito de modo equilibrado”, completou.

Nesta quarta, Pacheco ressaltou que anseia por uma resolução para este "problema diplomático" entre Brasil e Israel. "Foi essa minha intenção, mas nada abala minha relação com o presidente Lula", declarou.