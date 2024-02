Barbosa deixa a Fazenda e vai trabalhar com Simões

O secretário da Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, deixará o cargo. A decisão foi comunicada nesta quarta-feira (21/2). Até o momento, o novo substituto será o adjunto da pasta, Luiz Claudio Gomes. A informação foi dada pelo site O Fator e confirmada ao Estado de Minas por fontes no governo.

Gustavo teria deixado a pasta por motivos pessoais. Ele deve manter posição no governo, mas ainda não se sabe ao certo em qual cargo. Existe o rumor de que ele integre uma assessoria ao lado do vice-governador Matheus Simões.

Ao lado de Simões, Barbosa ficará responsável por assuntos econômicos, entre eles a federalização das estatais de Minas Gerais prevista no projeto escrito pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD).

A saída da Fazenda aconteceu durante a negociação do governador Romeu Zema (Novo) com o governo federal que pautava a dívida de cerca de R$ 162 bilhões de Minas Gerais com a União. Inclusive, o secretário era o responsável por parte da negociação.

Gustavo Barbosa é réu numa ação civil pública sob acusação de ter causado um rombo de R$ 912 milhões aos cofres do Rioprevidência, fundo de previdência dos servidores do Rio de Janeiro, do qual foi diretor-presidente por seis anos.

O prejuízo ocorreu na operação de antecipação de royalties feita para a enfrentar a crise financeira do Governo do Rio de Janeiro durante a gestão Luiz Fernando Pezão (MDB). Além do ex-secretário, o ex-governador e o BB Securities, que assessorou a operação, também são réus na ação. A Justiça determinou há uma semana o bloqueio de bens dos réus.