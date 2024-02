Perfil oficial do governo de Israel chama o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "negacionista do Holocausto"

O governo de Israel ironizou nesta terça-feira (20/2), nas redes sociais, a crise diplomática com o Brasil. Uma postagem de conta oficial no X (antigo Twitter) chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "negacionista do Holocausto" ao responder uma outra publicação sobre o Brasil.

Segundo o perfil, a conta é gerida pela equipe de "diplomacia digital" do Ministério das Relações Exteriores de Israel, cujo perfil também compartilhou a crítica a Lula. A postagem ocorre após o chanceler Israel Katz voltar a cobrar hoje uma desculpa do presidente brasileiro pela comparação entre as ações de Israel na Faixa de Gaza e as da Alemanha nazista.





A conta compartilhou uma outra publicação, em inglês, que dizia: "o que vem na sua mente quando você pensa no Brasil?", com uma imagem da bandeira brasileira. O perfil do governo de Israel comentou: "Antes dou depois de o presidente Lula se tornar um negacionista do Holocausto?".

Before or after @LulaOficial went full on Holocaust denier? https://t.co/lI5tuLLL3o — Israel (@Israel) February 20, 2024

Israel pressiona Lula por um pedido de desculpas após a fala polêmica que comparou as ações de Israel às da Alemanha nazista, no domingo (18). Porém, a expectativa do Planalto é que a situação seja resolvida pelas vias diplomáticas, e o presidente não deve se pronunciar. O posicionamento agressivo de Israel é tido com um dos motivos para Lula não reconsiderar sua fala.