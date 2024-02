A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (20/2), um pedido para a realização de audiência pública sobre a fuga na penitenciária federal em Mossoró (RN), que deve ocorrer no dia 27 de fevereiro.



Segundo o requerimento, de autoria de Sérgio Moro (União-PR), a reunião deve ocorrer de forma secreta, restrita aos senadores, seus assessores, servidores do colegiado e os convidados, devido ao teor das informações que devem ser abordadas. Serão chamados para o debate o secretário Nacional de Política Penal, André Garcia; o diretor do Sistema Penitenciário Federal, Marcelo Stona; e o diretor de Inteligência Penitenciária, Sandro Abel Sousa Barradas.

"No Sistema Penitenciário Federal brasileiro, desde 2006, quando foi inaugurada a sua primeira unidade, em Catanduvas/PR, nunca houve uma fuga sequer de presídios federais. Por conseguinte, a inédita fuga do último dia 14 de fevereiro é preocupante e gera questionamentos sobre a capacidade dos instrumentos disponíveis à repressão do crime organizado", alegou Moro no pedido.

Os senadores cogitam, ainda, convocar o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para dar mais explicações, mas o colegiado tem requerimento protocolado neste sentido.

“Se for necessário, nós vamos convocar (o ministro). Mas até agora, as pessoas estão tratando com a exata dimensão da responsabilidade dessa comissão. Não dá para fazer estardalhaço em um tema desse", disse o presidente da comissão, Sérgio Petecão (PSD-AC).