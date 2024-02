O pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), encabeçado pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), já alcança mais de 100 assinaturas. Dos parlamentares que assinaram a lista, nove são mineiros.

O documento, que deve ser protocolado até terça-feira (20/2), se baseia em trecho do Artigo 5 da Lei nº 1.079/1950 que caracteriza como de responsabilidade contra a existência política da União “cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade”.

A motivação para o pedido é uma fala do petista, que afirmou que as ações militares de Israel na Faixa de Gaza configuram um genocídio, fazendo um paralelo com o extermínio de judeus promovido pelo ditador Adolf Hitler no século passado.

Veja os mineiros que a assinaram o pedido:

Domingos Sávio (PL)

Dr. Frederico (PRD)

Eros Biondini (PL)

Junio Amaral (PL)

Lincoln Portela (PL)

Marcelo Álvaro Antônio (PL)

Mauricio do Vôlei (PL)

Nikolas Ferreira (PL)

Zé Vitor (PL)

Também assinaram a lista o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o filho ‘03’ do ex-presidente Jair Bolsonaro, e os ex-ministros Mário Frias (PL-SP) e Ricardo Salles (PL-SP). A maioria dos nomes são de parlamentares do PL, sigla do ex-presidente.



