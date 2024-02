Em meio às críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por comparar as ações de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto nazista, o pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e deputado federal Rogério Correia (PT-MG) foi às redes sociais demonstrar apoio à declaração do petista.

Nesta segunda-feira (19/2), o pré-candidato à PBH disse que o presidente Lula tem razão e classificou o governo de Israel como de “ultra direita”. “Lula tem razão, o governo de Israel é de ultra direita e comete genocídio!”, escreveu no X, antigo Twitter. A publicação do parlamentar dividiu a opinião entre os usuários entre aqueles que também apoiaram a declaração do presidente Lula e os que lamentaram a fala.

Durante viagem pela África, Lula disse que as ações militares de Israel na Faixa de Gaza se classificam como “genocídio” e ainda acrescentou que as mortes de civis lembram as ações de Adolf Hitler contra os judeus.

"Sabe, o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou o presidente.

A pré-candidata à PBH, a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) também concordou com a declaração do presidente Lula. “Lula falou o que tinha que ser dito: está em curso o Genocídio contra o povo Palestino. Agora, se o presidente rompe as relações com Israel, pode ser o primeiro de muitos estados a fazer isso e contribuir assim para o fim dessa desumanidade. #PalestinaLivre”, opinou em suas redes sociais.

De lado oposto, o pré-candidato e deputado estadual Bruno Engler (PL) usou as redes sociais para se solidarizar com a comunidade judaica mineira. O parlamentar também compartilhou uma publicação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que classificava a fala de Lula como 'vergonhosa' e 'grave'.

“Quero me solidarizar com a comunidade judaica mineira pelas declarações do ladrão comunista que ocupou a presidência do Brasil”, escreveu Engler.