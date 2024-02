Na madrugada deste domingo (18), Alcione se apresentou no camarote Rio Experience, na Sapucaí, durante o desfile das campeãs.





No palco, ao lado da cantora, estava o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luis Roberto Barroso. Convidado por Marrom para acompanhá-la no refrão, o ministro até arriscou algumas notas da canção "Nem Morta": "Eu só fico em teus braços/ Porque não tenho forças/ Pra tentar ir à luta/Eu só sigo os teus passos". "Eu adoro esse ministro", elogiou Alcione.