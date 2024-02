Fenômeno nas redes, o prefeito de Recife, João Campos (PSB), vem sendo aclamado como "estrela do Carnaval", especialmente no TikTok. Com seu cabelo platino, passos de dança e vídeos virais cobrindo o carnaval da cidade, o filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos conquistou até mesmo um apelido: "meu prefeito", adotado por pessoas que nem sequer residem em Recife.

Nas redes, o bom humor vem sendo adotado por João, que vem promovendo as festas da Prefeitura. Ele chegou até mesmo a subir no palco do famoso Marco Zero para dançar brega funk.

A surpresa aconteceu durante o show do cantor MC Cego. João, que estava na plateia, foi chamado por um dos dançarinos do artista e aceitou subir. "Agora a coisa ficou séria", disse ele em uma publicação no Instagram.





Na quinta (8), João Campos causou barulho nas redes sociais ao aparecer com o cabelo platinado na noite de abertura do carnaval do Recife, na quinta-feira (7). A mudança aconteceu quando ele aceitou o desafio do MC Anderson Neiff, um dos principais nomes do brega funk, e que também se apresentou no Marco Zero.

Sobre ter descolorido o cabelo, João Campos vem reforçando que esta foi uma forma também de em defesa, em respeito à periferia.

E não foi só o prefeito do Recife que resolveu aderir à moda do "cabelo nevado" no Carnaval de 2024. Seguindo a toada do prefeito de capital mais jovem do Brasil, políticos no Ceará também estão exibindo os cabelos descoloridos na folia, o que tem sido chamado de "nevar".

É o caso dos prefeitos de Baturité, Herberlh Mota (Podemos); Flávio Filho (PT), de Amontada; Professor Marcelão (PT), de São Gonçalo; e Edinardo Filho (PSB), de Forquilha. O deputado estadual Guilherme Bismarck (PDT) é outro que aderiu ao estilo.