Arthur Lira (E) e Doutor Luizinho posam com a bandeira de Alagoas, no Rio

Em uma demonstração de que o carnaval é uma folia democrática, a classe política também tem aproveitado os dias de festa. Na madrugada de ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), desfilou pela Beija-Flor, na Sapucaí, com o tema Um delírio de carnaval na Maceió de Rás Gonguila, em referência a um personagem histórico do carnaval alagoano.

A escola de Nilópolis (RJ) recebeu o patrocínio de R$ 8 milhões da prefeitura de Maceió, reduto de Lira. Ele disse que o enredo "fortalece o incentivo ao turismo e gera renda para os alagoanos". O presidente da Câmara desfilou ao lado do deputado Doutor Luizinho, um de seus principais aliados em Brasília. Lira também marcou presença no carnaval de Salvador, que contou com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Em Recife, o prefeito João Campos (PSD) entrou na onda do cabelo descolorido. Ele aceitou o desafio de MC Anderson Neiff, nome do brega-funk, para "fazer o nevou", que é deixar os cabelos bem brancos. O prefeito também tem arriscado "passinhos" de brega-funk. Ontem, no Marco Zero da cidade, dançou no palco a convite de Thiaguinho.

Quem também descoloriu o cabelo foi o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), namorado da presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). O casal postou uma foto curtindo o maracatu pernambucano.