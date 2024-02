O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deixou a sede da Polícia Federal (PL), no Setor Policial, em Brasília, na noite deste sábado (10/2). Pouco antes, Valdemar havia sido flagrado transitando entre os blocos da PF. O registro foi feito pelo repórter fotográfico Ed Alves.

No começo da noite, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu a liberdade provisória a Valdemar Costa Neto. Ele tinha sido preso em flagrante pela posse de um revólver com o registro vencido.

O despacho de Moraes para conceder a liberdade provisório ao presidente do PL levou em consideração a idade de Valdemar, 74 anos, e o fato do crime não ter sido cometido com violência.

O magistrado citou ainda condenações anteriores de Valdemar pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com trânsito em julgado certificado em novembro de 2013 pela Corte.