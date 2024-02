O Twitter da Câmara dos Deputados fez uma postagem acusando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de destruir a democracia brasileira. O texto é possivelmente fruto da ação de hackers.

O DITADOR Alexandre de Moraes destrói a democracia. Estão planejando um golpe de Estado orquestrado pelo Alexandre e por @LulaOficial. Serei caçado, mas estou lutando contra.@PastorMalafaia @monarkbanido @jairbolsonaro @carlosbolsonaro RESPOSTEM!! — Câmara dos Deputados (@camaradeputados) February 10, 2024

“O DITADOR Alexandre de Moraes destrói a democracia. Estão planejando um golpe de Estado orquestrado pelo Alexandre e por @LulaOficial. Serei caçado, mas estou lutando contra. @PastorMalafaia @monarkbanido @jairbolsonaro @carlosbolsonaro. RESPOSTEM!!”, escreveu a instituição nas redes.

O Estado de Minas entrou em contato com a Câmara, mas não obteve resposta até o momento.

A postagem faz referência à ação da Polícia Federal (PF) desta semana, que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A investigação visou apurar a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção de Bolsonaro no poder.

Além de Bolsonaro, aliados muito próximos do ex-presidente foram alvo de busca e apreensão, como Walter Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Valdemar Costa Neto, Almir Garnier e Tercio Arnaud.