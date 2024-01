Quadro histórico do PDT mineiro, Hélio Rabelo faleceu no último sábado (27/1) em Belo Horizonte

Nesse sábado (27/1), faleceu em Belo Horizonte Hélio Augusto Martins Rabelo aos 62 anos. Membro do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Minas Gerais, ele foi secretário de Estado de Trabalho, Emprego e Renda durante o governo de Antônio Anastasia, então no PSDB.

Hélio Rabelo fez parte da Executiva Nacional da Juventude Trabalhista (JT) do PDT nos primeiros anos do grupo. O destacamento jovem do partido viria a se chamar Juventude Socialista (JS) em 1985 e teve Rabelo como seu primeiro presidente em Minas Gerais.

O ex-secretário viveu a política desde os primeiros anos por ser filho de José Maria Rabelo, um dos fundadores do PDT. Um dos 'braços direitos' de Leonel Brizola, ele faleceu em Belo Horizonte aos 93 anos em 2021.

José Maria Rabelo presidiu o PDT em Minas por 18 anos e foi vice-presidente do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj) durante os governos de Brizola no estado. Jornalista, ele esteve à frente da publicação Binômio entre 1952 e 1964, quando passou a ser perseguido pelos militares diante do golpe que instaurou uma ditadura que perduraria por 21 anos no Brasil.

Hélio e mais seis irmãos acompanharam parte do trajeto do pai no exterior durante o exílio na Ditadura Militar. O ex-secretário deixou o Brasil aos 3 anos de idade, passou pelo Chile, de onde fugiu com a família após o golpe contra o presidente Salvador Allende em 1973, e viveu na França até completar os 18 anos, só retornando a seu país natal quando maior de idade.

O velório de Hélio Rabelo acontece das 19h às 21h deste domingo (28/1), em Belo Horizonte. A cerimônia ocorre na Capela Metropax, Avenida do Contorno, 1938, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro Sul da capital.