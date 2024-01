De olho nos micro e pequenos empresários e empreendedores, o ministro do Empreendedorismo, Micro Empresa e Empresa de pequeno Porte, Márcio França, tem encontro marcado hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a ampliação do prazo de opção pelo Simples, que venceria agora, em 31 de janeiro. “Basta uma resolução para passar isso para maio. Teremos esse perído para providenciar o desenrola para s pessoas jurídicas. O Desenrola era para 8 milhões de pessoas. Um milhão e meio usaram. Eu disse ao presidente Lula, os outros estão lá na PJ. Desenrolar para PJ é dar vida a essas pessoas e opção de crédito”, disse o ministro, em entrevista à tevê Rede Vida, que foi ao ar nessa quarta-feira.



Excluídos

Na virada deste ano, 374 mil foram excluídos do MEI. Agora, a ideia é evitar que isso ocorra na virada para 2025. O governo está convencido de que a capacidade de geração de empregos está nesse segmento, de micro e pequenas empresas. Será discutida a criação de uma “rampa”, para evitar que empresários que arrecadam um pouco acima do limite do MEI (R$ 81 mil) possam pagar seus impostos sem ser excluídos do Micro Empreendedor Individual. por um faturamento superior. Ou seja, serviço não falta para esse encontro dos dois ministros.



A hora do micro

Engana-se quem pensa que o ministro Márcio França está insatisfeito com a pasta do empreendedorismo. Experiente nessa área, ele criará um “cartão” a ser enviado para o endereço de todo o microempreendedor individual ainda este semestre. Assim, todos os MEIs passarão a ser identificados e vão ganhar pontuação para ter acesso mais facilitado ao crédito. França é da linha que “o ministro é que faz a pasta”



Agora, lascou

Se o presidente Lula enfrentava dificuldades com a bancada evangélica, agora, vai ficar pior. O fim dos benefícios fiscais concedidos aos salários de pastores levará os oposicionistas aos templos com a narrativa de que o atual presidente não é amigo desses fiéis.

Se a moda pega...

Alguns setores da bancada evangélica pretendem consultar o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a possibilidade de sustar a decisão do Poder Executivo que suspendeu o ato do governo Bolsonaro que ampliava os benefícios fiscais sobre salários de pastores. Se a área jurídica da Câmara aceitar levar a plenário uma proposta de decreto legislativo sobre esse tema, outras virão.

... nada ficará de pé

Hoje, o governo enfrenta dificuldades de manter os vetos do presidente Lula. Se o Poder Legislativo passar a aceitar derrubar todas as medidas adotadas pelo governo, como decretos, portarias e resoluções, há muita gente convicta de que, aí sim, a administração pública acaba.

Sai o PSB...



O convite ao procurador-geral de São Paulo, Mário Sarrubbo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública tira mais um integrante do PSB do Ministério da Justiça. O governo ainda não definiu o que fará com o quase ex-secretário Tadeu Alencar, nem com o secretário-executivo, Ricardo Cappelli.

... entra o STF

Ao escolher Sarrubbo, o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, leva para o comando da segurança pública um nome próximo ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que já foi secretário de Segurança de São Paulo.