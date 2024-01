Um vídeo viral mostra um homem quebrando uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco (1979-2018) e um quadro com a foto do presidente Lula (PT) no bar Armazém e Pousada São Joaquim, localizado no centro do Rio de Janeiro.

O registro, feito por um dos clientes, mostra um homem arrancando metade da placa e dando um soco no quadro. Em seguida, ele se retira do local. A ação ocorreu na última quinta-feira (11/1). O bar decidiu não compartilhar o vídeo em seus perfis.

“No dia 11 de janeiro de 2024, o Armazém amargou um ato lamentável. Um cliente embriagado e insatisfeito com a posição política representada pelos objetos expostos nas paredes da casa (PLACA RUA MARIELLE FRANCO presente doado pela mãe de Marielle, quadro LULA 2022 doado pela artista Rafamon) num ato impulsivo viola o que para nós mantém viva e presente a memória de uma luta política histórica”, diz uma publicação da empresa.

O estabelecimento informou que registrou boletim de ocorrência contra o vândalo, afirmando que respeita e acolhe todas as opiniões, mas não admite qualquer forma de violência e violações.

“Placas que estão na casa desde a fundação, a mesma centrada na missão de preservar memórias de lutas, que acolhe a todes independente de sua posição pessoal. Entendendo ser uma casa que preserva a democracia e lugar de atravessamento e passagem de pessoas de todo o mundo, viva e presente no coração de Santa Teresa, Rio de Janeiro, Brasil. Onde diversidade, arte e cultura transitam em sua total expressão de liberdade. Com todas suas questões, o Armazém se mantém firme em seu propósito de preservar-se como um espaço que faz parte da vida local e apostando eticamente no trabalho, na integridade, no coletivo, afirmando a importância da vida”, continua o post.

“Não vamos divulgar a gravação do ato porque sabemos que muitos se vangloriam e covardemente se alimentam destes exemplos”, destaca. Outro post mostra que o quadro de Lula ficou com o vidro quebrado. “O que sabemos é que precisamos reforçar mais do que nunca nossos espaços de luta e memória. Seguiremos, não ignorando e não dando espaço para divulgação ou mesmo encorajamento de tais ações”, aponta o post.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o homem responsável pelo vandalismo ainda não foi identificado.