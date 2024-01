BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Lula (PT) dará destaque à segurança pública e lançará, ainda em janeiro, uma campanha publicitária nacional sobre o tema.



Com o mote "Brasil Unido contra o Crime", ela irá destacar as ações da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e das Forças Armadas nas fronteiras, portos e aeroportos contra o crime organizado e as milícias.

Segundo membros do Palácio do Planalto, a campanha também vai destacar o combate aos crimes na internet, à violência contra as mulheres e à pedofilia, assim como abordar parcerias que foram firmadas pelo Ministério da Justiça com estados e municípios na área de segurança pública.



Ela será a primeira campanha da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) em 2024 e será veiculada na televisão, no rádio e na internet.

Leia: Governo Lula: um raio-x das promessas de campanha

A segurança pública vem sendo um dos pontos de atenção do governo desde que o petista assumiu. Ela é uma das principais pautas de aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Campanhas recentes do governo petista tiveram os públicos evangélico e do agronegócio como alvos, setores da sociedade que compõem a base de sustentação do bolsonarismo. Lançada no começo do mês, a peça "O Brasil é um só povo" tem como foco o fim da polarização no país.