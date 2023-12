Em 2023, gastos com cartão corporativo chegaram a R$ 273 milhões

Gastos com o cartão corporativo por parte do governo federal tiveram uma redução de R$ 149 milhões em 2023, em comparação ao ano de 2022.

De acordo com dados fornecidos pelo Portal da Transparência, sob a liderança de Jair Bolsonaro (PL) os gastos alcançaram, no ano passado, R$ 422,92 milhões. Já neste ano, os gastos foram R$ 273,93 milhões.

Vale ressaltar que a soma não é exclusiva dos gastos do presidente, pois inclui também gastos de outros cargos do alto escalão. Outro número registrado é o número do cartão, passou de 6.567 para 5.937.

O cartão corporativo serve para atender a despesas de pequeno vulto, atender a despesas eventuais, como viagens e serviços especiais, que exijam pronto pagamento, e executar gastos em caráter sigiloso.