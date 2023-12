Os servidores do governo de Minas receberam, nesta-segunda-feira (18/12), o 13º salário em parcela única. O anúncio do pagamento integral foi feito pelo governador Romeu Zema (Novo), nas redes sociais.

“Tá na conta dos servidores de Minas o 13º salário integral e antes do Natal”, escreveu o chefe do Executivo estadual no X, antigo Twitter. Ao todo, o Estado realizou mais de 675,7 mil pagamentos do abono natalino, totalizando R$ 3,4 bilhões injetados na economia, segundo informações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG).

Zema ainda aproveitou a publicação para alfinetar a gestão do ex-governador Fernando Pimentel (PT). “Em 5 anos de gestão, é a 6ª vez que é pago, já que mesmo sendo obrigação, o anterior deu calote nos funcionários no último ano de mandato”, disse.

Ainda de acordo com a Seplag-MG, os valores têm potencial para aquecer o crescimento econômico do estado neste período de compras para as festividades natalinas.