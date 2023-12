Com a Câmara dos Deputados esvaziada — dezenas de parlamentares já retornaram para suas bases —, o governo tenta aprovar, nesta sexta-feira (15/12), o projeto da Reforma Tributária. A votação será virtual, pois o trabalho remoto é permitido às segundas e sextas-feiras na Casa.

Não há consenso sobre o tema. O Senado fez profundas alterações no texto aprovado na Câmara, por onde iniciou a tramitação, adicionou cerca de 300 emendas, e há resistências, agora, entre os deputados, de aceitar todas essas mudanças.

Leia também: Governo vai à Justiça após Congresso derrubar veto à desoneração, diz Haddad

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (CE), não acredita que a reforma seja toda votada hoje.

"Vai entrar na semana que vem, com certeza", disse o petista.

O governo irá se esforçar também para aprovar a medida provisória (MP) das subvenções do ICMS, que passou, ontem (14/12) pela Comissão Mista do Congresso. Essa é a aposta da equipe econômica para reforçar o caixa da União em 2024. A expectativa de arrecadação adicional com a MP é de R$ 32 bilhões.