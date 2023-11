O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ironizou, nesta quarta-feira (29/11), a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que escolheu o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em coletiva de imprensa, Zema comparou seu governo com o petista e disse que, em sua gestão, as nomeações não ocorrem com viés político. Segundo o governador, apesar da indicação ser uma prerrogativa do presidente, “vale lembrar que no meu governo todo o secretariado foi contratado, selecionado como se faz uma seleção para uma empresa”.

“Ninguém foi selecionado por viés partidário, ideológico, consanguinidade, etc. Então, acredito em meritocracia. Cabe a cada um avaliar se é uma indicação meritocrática ou não”, seguiu Zema.

O governador estava presente no lançamento do programa Emergência MG, serviço de acionamento da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar via Internet.

Em contrapartida a fala do governador, Zema tem pelo menos dez ex-deputados estaduais de partidos aliados em cargos de primeiro escalão.