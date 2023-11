A bancada mineira do PP está furiosa com o secretário-chefe da Casa Civil do governo Zema, Marcelo Aro. Nessa terça-feira (21/11), os deputados federais Pinheirinho (PP-MG) e Ana Paula Junqueira (PP-MG) abandonaram uma reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao descobrir que o articulador do Executivo mineiro estaria presente na sala. Sem oferecer nenhuma explicação, os dois parlamentares se retiraram do local.



E não é apenas com o PP, partido ao qual ele é filiado, que Marcelo Aro vem causando conflitos. Encarregado das negociações do governo em Brasília, o secretário, que é ex-deputado federal, também tem irritado grande parte da bancada mineira na capital federal.

Por ser familiarizado com o Congresso Nacional, Aro foi selecionado por Zema devido à sua experiência em Brasília. No entanto, nos bastidores, a 'falta de comprometimento' do governo com os deputados tem sido tema de discussão. Há a sensação de que o governador raramente se faz presente para as negociações, enviando sempre Aro para resolver os problemas.

Na ótica de alguns parlamentares, Aro precisa deixar de ser o "mensageiro" de Zema, e o governador precisa retomar os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral, fortalecendo as parcerias estabelecidas em 2022.